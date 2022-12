[Avis d’expert] Youssou Dabo, coach du Jaraaf : “Les Anglais ne sont pas heureux de croiser le Sénégal. Je suis sûr qu'ils auraient choisi les Pays-Bas”

L’entraîneur du Jaraaf de Dakar est convaincu que les lions ont les armes pour éliminer l’Angleterre, ce dimanche à 19h, lors des huitièmes de finale de la coupe du monde. Les Lions ont battu l’Équateur lors de leur dernière sortie. Peut-on parler de match référence ? C'était un match très intelligent de la part de Aliou Cissé et de son groupe. Je ne pense pas que ce soit un match référence pour ce groupe qui en a fait de bien meilleurs dans le passé. C'est un match sur lequel on peut retenir beaucoup de bonnes choses sur le plan offensif et défensif. Comme contre le Qatar, Aliou Cissé n’avait pas hésité à faire des changements sur le plan tactique mais aussi des hommes. Souvent critiqué, mérite-t-il plus de crédit pour ses options ? Aliou mérite plus de respect et de considération. Il fait du très bon boulot et franchit des paliers avec son groupe sur chaque compétition. Et sur le plan tactique il a beaucoup mûri et c'est important pour la suite. Il a eu à affronter 3 types de football différents et à chaque fois il nous sort une organisation différente, ce qui veut dire qu'il n'est pas figé et c'est un sacré avantage pour un entraîneur. Ce dimanche, le Sénégal affronte l’Angleterre, finaliste du dernier Euro, et demi-finaliste lors du mondial 2018. Les lions ont-ils les moyens de rivaliser contre cet adversaire ? Le Sénégal a les armes pour éliminer l'Angleterre, je n'ai aucun doute la dessus. Ne croyez pas que les anglais sont heureux de croiser le Sénégal. Je suis sûr qu'ils auraient choisi le Pays-Bas s'ils avaient le choix. “Offensivement, on devrait exploiter les espaces dans le dos de leur défense et éviter de perdre des ballons dans nos 35 mètres” Beaucoup de joueurs sénégalais évoluent ou ont évolué en Angleterre. Est-ce un avantage ? Oui ça peut être un avantage. C'est un peu la même configuration qu'en 2002 avec beaucoup de nos joueurs qui évoluaient dans le championnat français alors qu'on devait les jouer en ouverture. Et tout le monde connaît la suite. Jouer dans un pays te permet de connaître la mentalité et l'état d'esprit et c'est des valeurs importantes dans le football. Quelles seront les clés de ce match ? Chacun peut trouver des clés sur ce match. Mais moi je dirais que le Sénégal pourrait faire déjouer l'Angleterre en coupant la relation milieu attaque et surtout à bien contrôler Billingham qui interprète bien les espaces et bonifie le jeu de son équipe entre les lignes. Offensivement, on devrait exploiter les espaces dans le dos de leur défense et éviter de perdre des ballons dans nos 35 mètres.