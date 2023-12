Avenue Demba Diop rebaptisée Macky Sall : Des Tambacoundois expriment leur désaccord

L'avenue Demba Diop de Tambacounda a été rebaptisée avenue Macky Sall. Une décision du conseil municipal de la commune, à l'occasion de sa dernière session. Mais le conseiller municipal Mamadou Dramé et certains habitants de Tamba ont exprimé leur désaccord quant à la volonté du maire Pape Banda Dièye. ‘’Il y a de dignes fils de Tambacounda qui mériteraient plus que lui’’, déclare Mamadou Dramé. Selon lui, cette décision du maire et de certains de ses militants conseillers relève de la politique. ‘’C'est de la politique politicienne. Des Tambacoundois comme Mady Cissokho méritaient cette décision, puisque c'est une histoire de localité et Macky Sall a sa localité’’. Cadre tambacoundois, Thierno Ndiaye dénonce cette décision. Selon lui, le conseil municipal semble verser dans une récupération malsaine. ‘’Baptiser notre avenue principale du nom de Macky Sall est une insulte à notre histoire, en plus d’être inélégante, vu que l’instigateur d’un tel projet n’est personne d’autre que le maire’’. Certains Tambacoundois qui se sont prononcés demandent au maire de corriger cette erreur de l’histoire, car pour eux, les autochtones doivent être honorés, d'abord. Ils citent Fodé Sylla (ancien chef de file de SOS racisme), feu Mady Cissokho et Cheikh Abdoul Khadre Cissokho, Ousmane Dia (artiste plasticien) feu Jacob Yakuba (artiste peintre), les regrettés Moriba Diakhité et Batou Diarra, entre autres, qui méritent cette décision.