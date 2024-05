Autoroute : Un mort dans un nouvel accident de la circulation

Un accident de la circulation a encore emporté la vie d'un conducteur de scooter. Le drame s'est produit dans la matinée de ce mercredi 15 mai 2024, sur l'autoroute non loin du rond-point EMG en allant vers la ville. A l'origine, un bus "Tata" qui voulait éviter de percuter un camion qui avait dérapé. Le bus a finalement terminé sa course sur les passages en béton le long de la route. Cet incident a créé des embouteillages monstres pour les voitures qui voulaient rejoindre la ville en passant par l'autoroute. La liste des accidents impliquant des bus Tata s'allonge de jour en jour. Pas plus tard que le 13 mai dernier, un bus de la ligne 44 a heurté un cycliste et un taxi faisant ainsi trois morts au niveau de la Foire.