Auteur du certificat médical de Adji Sarr, Dr Gaye tire la sonnette d'alarme

Le député Mamadou Lamine Diallo avait sonné l'alerte devant le ministre de l'intérieur, à l'assemblée nationale: "Dr Alfousseyni Gaye vit une situation difficile, depuis l'éclatement de l'affaire Sweet Beauté". Mais apparemment, la menace ne faiblit toujours pas. En effet, selon des confidences obtenues de sources sûres, le gynécologue ayant consulté l'accusatrice de Sonko, craint "son élimination physique". Et pour cause, selon les confidences du médecin, "il ne se passe pas une semaine, sans que son véhicule ne soit attaqué dans la circulation". Et quand il "descend de sa voiture pour s'enquérir de la situation, c'est souvent son téléphone que des gens cherchent à lui voler". Inquiet, le gynéco a décidé de briser le silence à travers une interview accordée à Kewoulo: "j'ai peur pour ma vie". Toutefois, Seneweb a appris que lors de ses auditions devant le doyen des juges, le Dr Alfousseynou Gaye a toujours exprimé "ses inquiétudes par rapport aux nombreuses agressions qu'il subit". Par ailleurs, Dr Gaye martèle qu'il "n'est ni de près, ni de loin mêlé à un quelconque complot".