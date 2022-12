Audition des députés du PUR: Les Moustarchidines prennent d’assaut le tribunal de Dakar (Vidéo)

Ils sont venus soutenir les députés membres du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR). Des centaines de talibés moustarchidines ont envahi le Tribunal de Dakar ce matin, rapporte iGfm dans cette vidéo. Massata Samb et Mamadou Niang qui sont poursuivis pour coups et blessures volontaires sur leur collègue Ami Ndiaye Gnibi font face avec le procureur de la République ce mercredi. Regardez