Audition de Sonko : graves conséquences pour Dakar des Dikk et des écoles privées

Ousmane Sonko doit être auditionné ce jeudi par le Doyen des juges dans le cadre de l’affaire Adji Sarr, qui l’accuse de viol et menaces de mort. Ce rendez-vous du président de Pastef avec le magistrat instructeur de son dossier fait craindre des manifestations du type de celles qui avaient secoué le Sénégal en mars 2021 avec plus d’une dizaine de morts, des centaines de blessés et des milliards de francs CFA de pertes économiques. En vue de ce face-à-face tant attendu entre Ousmane Sonko et Oumar Maham Diallo, Dakar Dem Dikk (DDD) a suspendu certaines de ces lignes. La société de transport, souvent la cible des manifestants lors des rassemblements de rue, veut préserver son parc. Une importante perte de recettes en vue. Selon les Échos, qui donne l’information, DDD n’est pas la seule entité inquiétée par la convocation du maire de Ziguinchor. Le journal informe que certaines écoles privées ont demandé à leurs élèves de rester chez eux. Celles-ci, précise la même source, craignant des violences et redoutant justement une perturbation du service dans les transports en commun.