Audition au fond: Nit dof entendu, ses avocats déposent une demande de mise en liberté provisoire

Comme annoncé, Mor Talla Guèye alias Nit Dof a été entendu au fond, ce mardi 28 mars. Toutefois, lors de son audition, ses avocats Me Moussa Sarr et Cie en ont profité pour introduire une demande de mise en liberté provisoire. Placé sous mandat de dépôt pour appel à l'insurrection, outrage à magistrats, appel à la violence, appel à la désobéissance aux institutions, menaces de mort à l'encontre des autorités judiciaires et d’injures publiques, le rappeur-activiste proche de Pastef/Les patriotes, a été a été arrêté par la Sûreté urbaine, le mercredi 18 janvier dernier, sur ordre du procureur de la République suite à un live incendiaire sur les réseaux sociaux