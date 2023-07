Audition à haut risque d’Ousmane Sonko : Le Palais de Justice de Dakar barricadée

Arrêté et placé en garde à vue vendredi, Ousmane Sonko sera entendu aujourd’hui par le Doyen des juges, Oumar Maham Diallo. Un impressionnant dispositif sécuritaire a été installé au Palais de Justice de Dakar où se tiendra ce tête-à-tête à haut risque pour le leader de Pastef On note une forte présence d'éléments de la police et de la gendarmerie mais également des sapeurs-pompiers. Le contrôle est systématique aux différents accès du temple de Thémis. Il faut montrer patte blanche aux gendarmes avant d’accéder à l’intérieur du tribunal .