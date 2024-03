Audio sur les RS – « Ñun du ñu gàggantikoo ci mbedd », Réponse sèche de Birahim Seck au Pds

Birahim Seck a répondu aux interrogations du Pds concernant le mutisme de la société civile et d’autres organisations face aux enregistrements audio circulant sur les réseaux sociaux, mettant en lumière un complot contre le candidat Karim Wade. Il a répondu de manière franche et directe à ces allégations. Enfin, Birahim Seck, coordonnateur du forum Civil, a rappelé que la société civile est un acteur indépendant qui doit agir avec impartialité et objectivité, sans se laisser influencer par des considérations politiques. « Au PDS, le Forum Civil n’est pas une Organisation de la Société Civile marionnette. Si vous disposez de preuves tangibles de corruption, certains d’entre vous connaissent très bien nos locaux. Nous savons assumer nos positions. Ñun du ñu gàggantikoo ci mbedd ».