Attijari Bank condamnée à payer 11 milliards FCFA à Bocar Samba Dièye

C’est un nouveau revers pour Attijari Bank dans le contentieux qui la lie depuis plusieurs années à l’homme d’affaires Bocar Samba Dièye. L’institution bancaire est condamnée à payer 11 milliards au champion de l’importation du riz. En effet, la Banque lui reproche de n’avoir pas honoré ses engagements sur une créance de 6 milliards de francs. Ainsi, Attijari a assigné le commerçant devant le juge des référés de céans en expulsion pour occupation sans droit ni titre sur trois sites différents. Il s’agit des titres fonciers 8403/GR, 16. 797/GR et 9293/GR. Mais l’affaire jugée hier a connu un nouveau développement. Libération informe que le tribunal a condamné la Banque à payer 11 milliards FCFA à Bocar Samba Dièye. En rendant sa décision hier, la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Dakar a aussi bloqué la vente des immeubles de l’opérateur économique mutés en mode fast-track par la banque. Déjà, par arrêt rendu le 29 juin 2021, la Cour d’Appel de Thiès avait déclaré nul et de nul effet le protocole en date du 16 septembre 2013 sur la base duquel Attijari avait saisi trois immeubles de l’homme d’affaires en plus de le poursuivre encore pour trois milliards F CFA. Bocar Samba Dièye le dénonce depuis plusieurs années : il a été roulé dans la farine par la Cbao-Attijari qui a profité du fait qu’il soit illettré pour lui faire signer un protocole en date du 16 septembre 2013 dans lequel il reconnaissait devoir 7,166 milliards de F Cfa à la banque. L’homme d’affaires n’a cessé de clamer qu’en signant le document en pleine nuit, la banque lui avait fait croire qu’il n’y aurait aucune incidence financière et cela lui permettrait de bénéficier encore d’une traite.