Attentat terroriste à Moscou : Macky Sall condamne

Le président de la République Macky Sall condamne les attentats terroristes de Moscou qui ont fait 115 morts. Il a également exprimé sa solidarité au peuple et au gouvernement russes et leur a présenté les condoléances les plus émues, dans une publication sur X faite ce samedi 23 mars. Selon le dernier bilan des autorités russes, l'attaque terroriste revendiquée par le groupe État islamique, hier, vendredi 22 mars à Moscou, a fait 115 morts. Le Kremlin a annoncé, aujourd'hui, l'arrestation de onze personnes