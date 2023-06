"Atteinte aux droits et libertés" : Yewwi Askan Wi saisit le Haut-Commissaire aux Droits de l'homme

La bataille au niveau international se poursuit. Après avoir les médias étrangers, l'opposition a saisi le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour, selon elle, dénoncer les "dérives du régime de Macky Sall". Dans le courrier adressé à l'organisation onusienne, Yewwi Askan Wi, après avoir exposé les cas Sonko et Khalifa Sall, a demandé à Volker Türk "d'interpeller, dans les meilleurs délais, le gouvernement du Sénégal, au sujet des atteintes graves aux droits et libertés des citoyens". En outre, ils ont sollicité "l'envoi en urgence d'une commission d'enquête internationale" à propos des récents événements du mois de juin. Par ailleurs, YAW invite, "par la même occasion, l’ensemble des organisations internationales à prendre leurs responsabilités face à l’histoire et pour la préservation des droits humains et de la paix au Sénégal".