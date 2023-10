Attaque meurtrière du bus Tata : le réquisitoire de feu de la famille des victimes contre les suspects arrêtés

La famille de Fatoumata Bintou Diallo (21 ans) et sa demi-sœur Oumou Coultoumy Diallo (7 ans), mortes calcinées dans l’attaque aux cocktails Molotov du bus de la ligne 65 à Yarakh, le 1er août dernier suite à l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko, se réjouit de l’arrestation des présumés auteurs. Au nombre de quatre, ces derniers, Malick Sy, mécanicien à Hann-Village, Al Hassan Sow alias Sonko, vigile, Gueye Dia, commerçant marié à deux épouses et propriétaire d’une boutique de tissu au marché Sandiara, et Alioune Gueye dit Diego Maradona, joueur de football (navetanes), ont été interpellés par les éléments de la Section de recherches (Sr) de la gendarmerie de Colobane. Ils ont tout avoué, face aux enquêteurs, souligne L’Observateur. Le journal, qui s’est rendu au domicile de la famille des deux victimes, à la rue 29 angle Blaise Diagne de la Médina, a recueilli la réaction de Mamadou Yoro Diallo, oncle des victimes et porte-parole de la famille éplorée. «C’est un ouf de soulagement. Ces gens doivent répondre de leurs actes, a-t-il requis. Ce sont des criminels. Ils nous ont fait souffrir. Ils ont tué des innocents de façon atroce. Nos enfants ne s’intéressaient même pas à la politique. Nous félicitons les gendarmes-enquêteurs. Ils ont mené les investigations avec rigueur pour faire tomber les auteurs.» Mamadou Yoro Diallo renseigne qu’informée de l’issue de l’enquête, la maman des filles «a fondu en larmes» car elle «tenait à ce que les auteurs soient arrêtés et traduits devant la justice». L’oncle estime que les mis en cause «ne méritent pas de vivre». Ils doivent subir le même sort que leurs filles, réclame-t-il. Les personnes arrêtées dans le cadre de l’enquête ont bénéficié d’un retour de parquet. Elles sont poursuivies pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, incendie volontaire ayant causé la mort, appel à l’insurrection, atteinte à la sûreté de l’État, entre autres.