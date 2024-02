Atépa : «J’ai dit à Sonko ce que Macky Sall m’a dit, et il m’a répondu…»

Dans un entretien avec RFI, Pierre Goudiaby Atépa affirme que le Président Macky Sall lui a demandé de faire son possible en vue d’une solution à la crise politique qui secoue le Sénégal depuis l’annonce du report de la présidentielle. L’architecte assure avoir ainsi rencontré Ousmane Sonko. Et lorsqu’il lui a transmis le message du chef de l’État, l’invitant notamment au dialogue, le président de Pastef a déclaré, selon le médiateur, qu’il souhaitait d’abord consulter ses partisans avant de donner sa position. Atépa révèle que la libération du leader des Patriotes «est sur la table». Il ajoute que Macky Sall serait aussi disposé à faire libérer dans les prochains jours près d’un millier de «prisonniers politiques». S’agissant de la tenue de la présidentielle, l’architecte semble écarter la date du 15 décembre, proposée par l’Assemblée nationale et rejetée par l’essentiel des membres de l’opposition, la société civile et une partie de la communauté internationale. Il considère également improbable l’organisation du scrutin le 25 février, initialement retenue. Une date située vers mai lui paraît «raisonnable». Dans tous les cas, Atépa demande aux uns et aux autres de ne pas s’accrocher à des positions radicales, de faire preuve de souplesse et d’aller vers l’apaisement.