Je vous Avant la fin du face à face de l’auteur du livre: « Macky Sall face à l’histoire » avec les journalistes, Astou Dione sort de son mutisme. La jeune dame semble avoir tourné la page CYS. Elle a mis en statut un démenti des propos de son « ex-mari » : « Entre CYS et elle c’est mort ». Et pourtant, Cheikh Yerim a démenti en public ce divorce. Et à la dernière minute, Astou Dione a supprimé sa story