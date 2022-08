Assomption: Pourquoi le 15 Août est célébrée et célèbre au Sénégal ?

L’origine et les racines de l’assomption



La fête de l’Assomption voit le jour à Jérusalem à une époque plutôt inconnue. Néanmoins, certains stipulent que la date du 15 août aurait pour origine la consécration à cette date d’une église dédiée à Marie par l’évêque Juvénal (422-458) entre Nazareth et Bethléem, à Kathisma. D’autres parlent de la consécration à cette date du 15 Août d’une autre église au VIe siècle à Gethsémani, à côté de Jérusalem, à la fin de la vie terrestre de la Vierge Marie d’après certaines traditions. Quoi qu’il en soit, la célébration de cette fête devient universelle grâce à l’empereur Maurice en 522 en Orient et au Pape Serge 1er en Occident en l’an 690.



En Orient, cette fête coïncide avec la fin de l’année liturgique qui s’étend de la naissance de Marie le 8 septembre à son retour à Dieu le 15 août.



En Occident, la fête de l’Assomption n’était pas célébrée vers 604 sous Grégoire le Grand mais elle l’était sous Pape Serge 1er à partir de 690. Elle est précédé d’une journée de jeûne dans plusieurs diocèses mais aussi d’une procession nocturne que l’on ne fait plus de nos jours depuis sa suppression en 1566 par le Pape Pie V à cause des nombreux abus qui l’entouraient.



Que représente l’assomption au Sénégal ?



La fête de l’Assomption est un jour férié au Sénégal ! Comme dans plusieurs autres pays où le catholicisme occupe une part importante, elle est au Sénégal célébrée tous les 15 août.



Le Sénégal est certes un pays avec plus de 90 % de musulmans mais la plupart des 7% de sa communauté chrétienne sont catholiques romains et de ce fait célèbrent le jour de l’Assomption à Dakar mais surtout à Joal où presque tous les habitants sont catholiques.

D’après la population catholique sénégalaise et selon le dogme catholique proclamé en 1950 par le Pape Pie XII, le corps de Marie est mort et fût enterré. Mais plutôt que de voir la décomposition, il a été glorifié et élevé jusqu’au ciel. D’après les textes, la Vierge est morte en présence des 12 Apôtres du Christ, mais était vide sa tombe quand elle a été rouverte plus tard.



Cette fête est un moment de rencontre, de joie, de bonne humeur en famille et entre amis autour d’un bon repas copieux et de consommation assez importante de bières. Aussi, elle coïncide chaque année à la période des grandes vacances au Sénégal. Ainsi, tout le monde sera présent élèves comme étudiants pour passer une fête inoubliable ! C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, l’assomption donne toujours lieux à des rencontres très animées à Dakar mais aussi hors de la capitale comme à Joal. Là-bas, après les messes à l’église, hommes, femmes et jeunes enfants dansent aux chants de chorales afin de commémorer l’ascension de Marie et se partagent de bons repas. Quel beau moment !



Source: Cavistadakar