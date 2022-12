Assemblée nationale : Yewwi Askan Wi dépose une motion de Censure contre le gouvernement de Amadou Bâ

Le député et président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi (YAW), Birame Souleye Diop, lors de son intervention de ce lundi à l’Assemblé nationale, a annoncé que si le Premier ministre Amadou Ba ne répondait pas la question de confiance ils vont déposer une Motion de censure. C’est désormais chose faite.

« Nous honorables du groupe parlementaire Yewwi askan Wi, nous avons décidé de déposer une motion de censure contre votre gouvernement », a annoncé le Président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, Birame Souleye Diop.



Selon le parlementaire, l’Etat de droit au Sénégal qui constitue les libertés et les droits fondamentaux sont bafoués, à cause « des interdictions intempestives des marches pacifiques des organisations politiques et de la société civile.

Dans un autre registre, il dénonce « la tuerie d’honnête citoyens totalement désarmés aussi bien lors des manifestations et je parle des 14 morts, de François Mancabou, de Didier Badji, de Flubert Sambou ».