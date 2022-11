Assemblée nationale / Marathon budgétaire 2022-2023 : Ouverture de la séance plénière ce jeudi 17 novembre

Après les travaux de commission, place à la plénière pour l’année 2022-2033. Les représentants du peuple vont s’adonner à l’autre exercice de fond qui consiste à examiner et voter les budgets des différents départements ministériels. La séance plénière débutera ce jeudi 17 novembre 2022 avec le ministre des finances et du budget pour l’examen du projet de loi de finances 2023. Durant cette étape, il sera question d’examiner les recettes, la dette publique et les pouvoirs publics.





Les budgets de la présidence de la République, de l’Assemblée nationale, du Haut conseil des collectivités territoriales, du Conseil économique, social et environnemental, de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel, de la Cour des comptes et de la Primature seront examinés également devant les parlementaires de la 14 e législature. Après le passage du ministre des finances et du budget à 9h, le ministre des sports, Yankhoba Diattara va boucler la journée à 18h.