Assemblée nationale : Le coup de gueule de Guy Marius Sagna contre BBY et Ismaïla Madior Fall

L’activiste Guy Marius Sagna est formel. Selon lui, les députés de la 14ème législation ont comme mission d’insulter leurs collègues de l’opposition. Pis, il a déploré l’utilisation de certaines femmes comme «des objets». « Les députés de Wallu Sénégal et de Yewwi Askan Wi (YAW) sont des victimes du président Macky Sall qui a fait le choix de ternir l’image de la cette législature par tous les moyens », a lancé le député.

A ses camarades de l’opposition, il a balancé : «N’ayez pas à avoir honte. Moi, je n’ai jamais insulté aucun député, ni lui couper la parole. Ceux qui s’indigent aujourd’hui de manière hypocrite, où étaient-ils lorsque Mariama Sagna de Pastef a été lâchement assassinée dans des conditions troubles à Keur Massar ? ». Dans la foulée, Guy Marius Sagné a rappelé les cas de «tortures suivis de décès » de Pape Sarr (Thiaroye), Elimane Touré (Commissariat du Port), Seck Ndiaye. « Et on nous parle de justice », a-t-il fulminé.

Se tournant vers Ismaïla Madior Fall, le parlementaire assène : «Vous êtes le ministère de l’Injustice. Vous êtes un nervi constitutionnel, un risque budgétaire, vous êtes une