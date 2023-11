Assemblée nationale : Le budget du ministère des Collectivités territoriales arrêté à 139 756 142 483 de francs Cfa

Les députés se sont réunis ce mercredi à l’Assemblée nationale pour le vote du budget 2024 du ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires arrêté à 139 756 142 483 de nos francs Cfa en Autorisation d’engagement et en Crédits de paiement. A cet effet, le programme de pilotage de la Coordination et de Gestion administrative est évalué à 5 760 930 980 de francs Cfa. Et pour la cohérence territoriale arrêtée à 19 173 527 665 en autorisation d’engagement et en crédit de paiement. S’agissant de la gouvernance territoriale, les crédits de ce programme sont évalués à 3 755 744 142 de francs Cfa et 111 065 939 696 de nos francs.