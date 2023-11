Assemblée nationale – Budget : Hausse de plus de 79 milliards Fcfa pour le Ministère du Pétrole

Le Ministère du Pétrole et des Énergies du Sénégal présente son projet de budget pour l’année 2024, fixé à 501 487 457 680 FCFA en Autorisations d’Engagement (AE) et 316 258 610 318 FCFA en Crédits de paiement (CP). Cette allocation représente une augmentation significative par rapport à l’année précédente, soit 79 422 618 250 FCFA en valeur absolue, équivalent à une croissance de 25,11% en valeur relative, comparé aux 236 835 992 068 FCFA de 2023. Le projet de budget, actuellement en cours d’examen à l’Assemblée nationale ce 25 novembre, est réparti entre quatre programmes clés. Ces programmes comprennent l’optimisation du système d’offre d’électricité, l’électrification rurale et les énergies renouvelables, la sécurisation de l’approvisionnement en hydrocarbures et combustibles domestiques, ainsi que le pilotage, la coordination et la gestion administrative. Le ministre du Pétrole et des Énergies, Antoine Félix Abdoulaye Diome, prend la responsabilité de défendre ce projet devant les parlementaires. Il est accompagné par Mamadou Moustapha BA, Ministre des Finances et du Budget, et Samba SY, Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions.