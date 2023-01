Assemblée générale des Ferrailleurs : Serigne Momar Sokhna campe sur sa position et menace…

Le Regroupement des Ferrailleurs du Sénégal est au bord du gouffre. D’après les informations de Senego, ce regroupement compte organiser une assemblée générale pour élire un nouveau bureau. Sur ce, le président de la coopérative des Ferrailleurs de Kaolack, Serigne Momar Sokhna alerte et interpelle les autorités, car, selon lui, certains de ses amis Ferrailleurs veulent empêcher sa candidature à la présidence de l’Association.

Les avertissements

« Depuis l’annonce de ma candidature à la présidence de l’association, mes sympathisants et moi n’ayons de cesse enduré les provocations et injures des camps opposés. Des tentatives de discrédit contre ma personnalité et mon honorabilité ainsi que celles de mes partisans ont été menacées. Il est en train d’être préparé un hold-up des élections prévues dans les prochaines semaines« , a fait savoir le président coopérative des Ferrailleurs de Kaolack, Serigne Momar Sokhna.

La bataille

Il confirme sa candidature et ne compte pas reculer d’un iota. « J’ai alerté à qui de droit. J’ai envoyé des lettres au commissaire centrale de Dakar, au ministre de l’intérieur, au sous préfet de Rufisque, entre autres. Le bureau sortant veut faire une assemblée générale sans moi. Je ne peux pas l’accepter. Je suis un candidat légitime. Et pourtant, c’est moi qui a créer cette association. Donc, tout peut arriver« , a-t-il déclaré.

Serigne Momar Sokhna dit ouvert à la discussion.