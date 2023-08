Assemblée générale de l'Union des magistrats du Sénégal samedi

L'Union des Magistrats sénégalais tiendra son assemblée générale annuelle le SAMEDI 19 AOÛT 2023 à l'hôtel Palm Beach, Saly Portudal. Selon une note de l'association, la cérémonie d'ouverture aura lieu à 9 heures 30 minutes sous la présidence de Ismaïla Madior FALL, Ministre de la Justice, qui prononcera le discours d'ouverture. Sont invités à prendre part à la cérémonie, les représentants des autres institutions de la République (Assemblée nationale, HCCT, CESE, Conseil constitutionnel, Cour suprême, Cour des Comptes, Cours et Tribunaux), des ordres professionnels de la Justice et autres acteurs judiciaires, des amicales sœurs, et plusieurs autres personnalités.