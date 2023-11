Assemblée Nationale : le budget du ministère des Sports connaît une hausse

Au Sénégal, le budget du ministère des Sports pour 2024 a connu une hausse de 14 501 266 201 FCFA, selon un rapport du département dirigé par le ministre Lat Diop. "Le projet de budget 2024 du Ministère des Sports est évalué à trente-trois milliards deux-cent douze millions cent-six mille cinq cent trente-six (33 212 106 536) FCFA, contre vingt-trois milliards trois cent quatre-vingt-deux millions trois-cent soixante-huit mille cinq cent cinquante-cinq (23 382 368 555) FCFA ;soit une hausse de 14 501 266 201 FCFA en valeur absolue et 62,02 % en valeur relative", peut-on lire dans le rapport de présentation du projet de budget 2024 du Ministère des Sports devant la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire élargie à la Commission de l’Education, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Les Investissements exécutés par l'État "Les crédits d’investissement sont évalués à vingt-cinq milliards neuf cent soixante quatre F CFA (25 964 231 951) F CFA contre quatorze milliards quatre cent quatre millions deux cent trente-un mille neuf cent cinquante-un (14 404 231 951) F CFA pour l’exercice 2023, soit une hausse de onze milliards cinq cent soixante millions (11 560 000 000 F) CFA en valeur absolue et de 80,25 % en valeur relative. Cette hausse se justifie par la prise en charge des décomptes des projets d’infrastructures sportives dont le plus important est le projet de réhabilitation de 04 stades que sont : Léopold Sédar Senghor, Aline Sithoé Diatta, Lamine Gueye et Elimanel Fall", justifie le document.