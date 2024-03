Assassinat d’un Sénégalais en France : sa famille dément la crise psychotique de la victime

La famille de Samba Dior Diagne est formelle. Leur fils ne souffre d’aucune crise psychotique comme indiqué par la police française. Chez sa famille, on dément formellement cette information. Selon, les témoignages d'un de ses frères cette rumeur sur sa maladie sonne comme un coup de massue sur la famille. « On s’est parlé mardi dernier, il avait même envoyé le Sukaru Koor à mon père ». Une personne qui n’est pas saine d’esprit ne serait pas capable de faire un tel acte », a confié son frère. « C’est une promesse que s’est faite la famille. On va poursuivre cette affaire jusqu’au bout et les responsabilités seront situées », a promis son frère