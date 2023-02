Arrêtés ce 16 février, les 31 pastéfiens seront jugés ce jeudi

La situation à Dakar était tendue ce jeudi 16 février 2023, à l’occasion du procès pour diffamation entre le leader de Pastef, Ousmane Sonko, et le ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang.

Des manifestants soutenant Ousmane Sonko ont été arrêtés hier, alors qu’ils participaient à un convoi en faveur de leur leader. 31 personnes ont été emmenées en garde à vue et déférées au Commissariat Central, où elles passeront la nuit.

Ces 31 « patriotes » seront jugés ce jeudi par le Tribunal d’Instance Hors-Classe pour leur participation à une manifestation non déclarée