Arrestations tous azimuts de manifestants au Sénégal: à la barre, Me Moussa Sarr met en garde le pouvoir

Jeudi, au Palais de justice de Dakar, étaient jugés les 31 prévenus arrêtés dans le convoi de Ousmane Sonko, le jeudi 16 février dernier. Devant la barre l'un des avocats de la défense, Me Moussa Sarr, a mis en garde le Président Macky Sall et son régime contre les arrestations tous azimuts de militants présumés de l'opposition. Me Moussa Sarr a estimé que si le parquet poursuit cette démarche d’arrestation sélective, "nous reviendrons et plus nous reviendrons, plus il y aura des arrestations. Le peuple sénégalais n’est pas un peuple couché. Le pouvoir se trompe lourdement en pensant que les nombreuses arrestations vont régler le problème", a indiqué la robe noire, selon qui la police sénégalaise est devenue une police politique. "Elle (la police) doit s’en tenir à la sécurisation des personnes. Seul le tribunal peut mettre fin à cette dérive autoritaire pour un meilleur Sénégal", a plaidé Me Moussa Sarr.