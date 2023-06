« Arrestations massives »: Me Khoureyssi Ba décrit le spectacle insoutenable à la Cave du Palais de Justice de Dakar

Dans un post publié sur sa page Facebbok, Me Cheikh Khoureyssi Ba décrit le spectacle insoutenable à la Cave du Palais de Justice de Dakar. Selon la robe noire, la situation est inédite et préoccupante au niveau de la cave du Tribunal de grande instance de Dakar. Texte in extenso : Une chaleur d’étuve, une odeur pestilentielle, dans une promiscuité animalesque. La densité de détenus au mètre carré bat tous les records. La plupart blessés plus ou moins gravement, arborant qui un plâtre, qui des bandages ou des pansements, des dizaines et des dizaines de très jeunes citoyens attendent dans la sereine certitude du pire le règlement de leur situation. Les libérations se font à un rythme inédit, il faut s’en rejouir; mais les mandats de dépôt ne le cèdent en rien par leur nombre, ce qui est à déplorer surtout quand on dispose d’un palliatif à la détention comme le contrôle judiciaire, panacée de la surpopulation carcérale … Les hommes de foi et de bonne volonté, les organisations en charge de la promotion et de la protection des Droits de l’Homme ainsi que l’Observatoire National des Lieux de Privation de Liberté sont puissamment interpellés.