Arrestation de Toussaint Manga : La demande du Sames !

Toussaint Manga est dans les lieux de privation de liberté. L’ancien député a été placé en garde à vue à la Division des Investigations Criminelles (DIC) après son audition. Il est poursuivi pour appel à l’insurrection, manœuvres et actes visant à compromettre la sécurité publique. Dans un communiqué exploité par nos confrères de Seneweb, le syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES) demande sa libération. « Le Sames manifeste son soutien total et sans faille au camarade Docteur Toussaint Manga, ancien député, médecin au centre de santé Philippe Senghor, détenu depuis hier à la Division des investigations criminelles, comme tout camarade médecin pharmacien et chirurgien-dentiste se trouvant dans des difficultés de quelque nature que cela puisse être », note-t-on dans le communiqué dudit syndicat.