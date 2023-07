Arrestation de Sonko : Déclaration imminente du Procureur

Le leader de Pastef Ousmane Sonko a été arrêté ce vendredi après la prière à son domicile. Les raisons exactes de son arrestation sont encore méconnues . Cependant, le procureur de la République va nous édifier dans quelques instants. Abdou Karim Diop va faire une communication.Le maître des poursuites va dire de quoi Ousmane Sonko est poursuivi. Il faut rappeler que dans un post via sa page Facebook, Sonko a écrit ceci : « à mon retour de la prière du vendredi, ce 28 juillet 2023, des agents des renseignements généraux postés devant mon domicile 24 heures sur 24 se sont mis à me filmer. J'ai arraché le téléphone et demandé à la personne de le déverrouiller et d'effacer les images qu'elle a prises, ce qu'elle refusa » .