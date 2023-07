Arrestation de Sonko : " C'est ridicule..." selon Bougane Guèye

Le président du mouvement Gueum sa Bopp exige la libération immédiate d'Ousmane Sonko qui a été arrêté à la cité Keur Gorgui puis conduit dans les locaux de la Brigade des affaires générales de la Division des investigations criminelles attenante à la cave du palais de Justice. Dans un communiqué rendu public, Bougane Guèye qualifie de ridicule le communiqué du parquet pour justifier l'arrestation du leader de Pastef. "L'arrestation de Ousmane Sonko vient de nous être communiquée. Le procureur vise, dans un communiqué, une hideuse affaire de vol de téléphone. C'est ridicule ! Le président Bougane Gueye et le Mouvement Gueum Sa Bopp exigent la libération immédiate de Ousmane Sonko. Restons vigilants", dénonce Bougane Guèye. Pour rappel, le chef du parquet a déclaré que "ce jour, dans l'après-midi, (Ousmane Sonko) a volé avec violence le téléphone portable d'une femme gendarme, dont le véhicule était tombé en panne aux abords de son domicile et a aussitôt appelé le peuple, par un message subversif divulgué sur les réseaux sociaux, à se tenir prêt. Ainsi, ai-je instruit la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar d'ouvrir sans délai une enquête exhaustive pour divers chefs de délits et crimes à son encontre et de toutes autres personnes impliquées".