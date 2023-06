Arrestation de Sonko: « C’est à Ismaila Madior et à Macky Sall de décider, mais… » (Me Abdoulaye Tall)

Le juge de la a chambre criminelle de Dakar a rendu sa décision dans le cadre du procès de l’opposant Ousmane Sonko dans un document publié hier par Seneweb. Ce qui signifie que Ousmane Sonko, condamné à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse dans l’affaire Adji Sarr, peut être arrêté à tout moment. Contacté par Jeune Afrique, Abdoulaye Tall, l’un des avocats d’Ousmane Sonko, assure n’avoir pas encore reçu la décision. « Le jugement a été partagé, mais la décision n’a pas encore été formalisée au niveau du greffe », assure-t-il. Cette formalisation peut néanmoins se faire en 24 heures, selon l’avocat. « La décision pourrait être disponible dès lundi », précise Me Tall, jeudi et vendredi étant fériés au Sénégal. « La disponibilité et l’exécution sont deux choses, ajoute-t-il toutefois. L’exécution se fait sur instruction du ministre de la Justice et, in fine, de la présidence. C’est à eux de décider, mais nous les attendons de pied ferme.»