Arrestation de Fadilou Keïta : Pastef exige sa libération

L’arrestation de Fadilou Keïta entre dans le cadre d’une "persécution" dont sont victimes les militants de Pastef. Face à la presse, Bassirou Diomaye Faye dit ne pas comprendre cette arrestation, au moment où Ahmed Suzanne Camara vaque tranquillement à ses occupations. "Sur un plateau de la Sen TV, Ahmed Suzanne Camara a dit que Didier Badji et Fulbert Sambou ont été noyés. Ceci est bien plus grave que ce qu’a dit notre camarade Fadilou Keïta", a expliqué Bassirou Diomaye Faye. Selon lui, le coordonnateur du "Nemeeku Tour" "a émis une opinion sur sa page Facebook". Les membres du Bureau politique de Pastef réclament ainsi la libération de leur camarade. "Nous réclamons la libération immédiate et sans condition de Fadilou Keïta et de l’ensemble des détenus politiques du régime de Macky Sall". Ils appellent, en outre, à ce que cesse cette "chasse perfide" des membres de Pastef. "Le procureur a le regard orienté sur le Pastef et ses militants", a constaté amèrement Bassirou Diomaye Faye.