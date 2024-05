Arrestation de Abdoulaye Seck : le Secrétariat jeunesse du parti Rewmi pointe du doigt "le régime en place"

Aly Nguer Faye, membre du Secrétariat National de la jeunesse du parti Rewmi, a pris la parole pour apporter des clarifications sur les circonstances entourant l'arrestation d'Abdoulaye Seck. Tout d'abord, exprimant sa compassion envers les mis en cause dans ces moments difficiles, M. Faye a souligné l'importance de démêler le vrai du faux dans cette situation. Il a dénoncé ce qu'il qualifie "de complot ourdi par le gouvernement actuel pour cibler le Président Idrissa Seck et son entourage, une stratégie en place depuis leur accession au pouvoir." S'appuyant sur des exemples récents, comme l'affaire du foncier de Mbour4, qu'il dénonce comme étant "une manipulation délibérée, M. Faye met en lumière une série d'attaques dirigées contre le Président Seck et son cercle proche. Il réfute les allégations selon lesquelles Abdoulaye Seck aurait été arrêté au poste Keur Ayib, soulignant qu'il a été interpellé dans un hôpital local." Dans une ironie cruelle, M. Faye soulève le cas d'un individu nommé Mendy, dont les liens avec Abdoulaye Seck ont été mis en évidence lors de son arrestation. Il souligne que ce Mendy, pourtant impliqué dans l'affaire, n'a pas été "médiatisé comme Abdoulaye Seck, mettant en lumière une stratégie de ciblage politique." En somme, M. Faye déplore le "détournement des priorités nationales au profit d'une persécution politique. Il exhorte à concentrer les efforts sur les véritables défis du pays, tels que la baisse des prix des denrées, plutôt que de s'engager dans des manœuvres visant à déstabiliser l'opposition."