Arrestation à l’AIBD : Un richissime Homme d'affaires au Cœur d’un Scandale à 330 Millions

L’affaire fait grand bruit dans les milieux économiques. B. Sarr, un richissime Homme d'affaires , se retrouve aujourd’hui dans une situation délicate. Selon L’Observateur, il est actuellement en garde à vue à la Division des investigations criminelles (DIC) après avoir été cueilli à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). En cause ? Une sombre affaire de revente illicite d’arachides impliquant la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos).



Un contrat en or… transformé en piège



Les faits remontent à la campagne arachidière de 2020-2021. À cette période, B. Sarr avait noué un partenariat commercial avec la Sonacos et s’était vu confier un stock de 5000 tonnes d’arachide. Une belle opportunité sur le papier, mais qui va rapidement virer au scandale. D’après L’Observateur, l’homme d’affaires s’est empressé de revendre 2000 tonnes de graines sans l’aval de la Sonacos, encaissant 960 millions de francs CFA au passage.



Là où le bât blesse, c’est que B. Sarr n’a reversé que 630 millions à la Sonacos, laissant un trou de 330 millions de francs CFA. Un manquement qui lui vaut aujourd’hui des ennuis judiciaires.



Une promesse non tenue et une arrestation musclée



L’affaire n’est pas nouvelle. Comme le rappelle L’Observateur, B. Sarr avait déjà été inquiété en septembre 2023 dans le cadre de cette même transaction. À l’époque, il s’était engagé à rembourser l’intégralité de la somme due, mais seulement 25 millions ont été versés depuis. Une lenteur qui a finalement conduit à son arrestation.



Une sortie de crise en vue ?



Toutefois, L’Observateur croit savoir que le commerçant pourrait bientôt recouvrer la liberté. Il aurait en effet consigné une forte somme pour apaiser la situation et tenter de régulariser sa dette envers la Sonacos.



Reste à voir si cet épisode marquera la fin de ses ennuis judiciaires ou si la justice décidera d’aller plus loin. Quoi qu’il en soit, cette affaire met une nouvelle fois en lumière les dérives et tensions financières autour de la filière arachidière au Sénégal.