Armes 45 milliards : Birahime Seck poursuit le cas en Allemagne

Une enquête de l’Occrp a révélé, en octobre dernier, un contrat d’armement « douteux », d’un montant de 45 milliards de FCFA, signé entre le trafiquant d’armes « Petit Boubé », la société Lavie Commercial Brokers logée en Israël et le ministère de l’Environnement, à l’époque, sous Abdou Karim Sall. Des pick-up, des citernes, des motos et drones, des véhicules Suv sont glissés dans la commande estampillée « Secret Défense » alors qu’il ne s’agit nullement d’un contrat de l’armée ni de la gendarmerie ni de la police. Birahime Seck, après le Sénégal, vient de délocaliser l’affaire dans le vieux continent européen. En effet, le Coordonnateur du Forum Civil, section sénégalaise de Transparency International, intéressé par l’élaboration et la conduite des politiques publiques au Sénégal, a présenté à Berlin, en Allemagne, le cas du contrat d’armement de 45 milliards de FCFA. « Présentation du cas du contrat d’armement de 45 milliards de FCFA passé par le Ministère de l’Environnement du Sénégal au Siège de Transparency international à Berlin »