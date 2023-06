Armée: des militaires libérés sont rappelés à l'activité

Après la gendarmerie nationale, l'armée renforce ses effectifs. C'est dans ce cadre que les personnels militaires de la disponibilité, issus des contingents 2019/3, 2020/1, 2020/2, 2020/3 et 2021/1, libérés au terme de leur durée légale, sont rappelés à l'activité, selon un document officiel parcouru par Seneweb. Cette décision va entrer en vigueur le premier juillet prochain. " [...]Article premier.- A compter du 1er juillet 2023, les personnels militaires de la disponibilité, issus des contingents 2019/3, 2020/1, 2020/2, 2020/3 et 2021/1, libérés au terme de leur durée légale, sont rappelés à l'activité. Article 2- Le Chef d'Etat-major général des Armées et le Directeur des personnels militaires et de la Mobilisation sont charges, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision" lit-on dans le document signé par le ministre Sidiki KABA le 21 juin dernier.