Archives - Projet «Nekkal» : 13 000 registres d’état civil restaurés

Pour restaurer 13 000 registres d’état civil sénégalais, l’Agence nationale de l’état civil a fait appel à une société spécialisée dans la restauration des archives. Reluire du Limousin, une filiale de Memorist, va d’abord chercher à sauver les registres les plus récents «susceptibles d’être utilisés dans les années à venir». Par Mame Woury THIOUBOU – L’état civil au Sénégal souffre de multiples maux. La conservation en est un et pas le moindre. Des milliers de registres sont ainsi perdus chaque année du fait des mauvaises conditions de conservation qui exposent ces archives aux aléas climatiques et aux accidents de toutes sortes. Le Sénégal, qui s’est engagé dans un Projet d’appui au renforcement du système d’information de l’état civil et à la consolidation d’un fichier national d’identité biométrique (Nekkal), a déjà mis en place une agence nationale d’état civil. Ce processus ambitionne de moderniser de l’état civil par un appui au pilotage stratégique et à travers une amélioration de l’offre et de la demande. C’est dans ce cadre que La Reliure du Limousin, entreprise de Memorist, spécialisée dans la restauration des archives, a été mandatée pour un projet de restauration de 13 000 registres d’état civil de la République du Sénégal. Dans un communiqué de presse, l’entreprise française indique qu’elle aura la tâche de «restituer à la fois de la valeur historique et d’usage de l’intégralité de ce patrimoine, afin que le service de l’état civil puisse assurer sa mission et restaurer un pan de l’histoire démographique sénégalaise». Le projet, qui a démarré le 5 juin, a été initié par l’Agence nationale d’état civil du ministère sénégalais des Collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des Territoires et financé par l’Union européenne. «A terme, ce travail de conservation et de modernisation doit participer à la qualité du service public, au renforcement de la citoyenneté et de l’Etat de droit, ainsi que de la gouvernance territoriale.» Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme Nekkal, visant à contribuer de manière concrète à la modernisation de l’état civil sénégalais. «Les équipes mobilisées ont d’ores et déjà sillonné le pays pour y inspecter les conditions de conservation préventive des centres d’état civil dédiés, vérifiant la salubrité, la présence d’insectes, la lumière et les changements de température», informe l’entreprise. Elle indique également que dans un premier temps, «les registres prioritaires seront les registres les plus récents, susceptibles d’être utilisés dans les années à venir». «Les registres les plus anciens sont peu consultés, et tendent à ne plus l’être prochainement», constate la même source. Ce programme de restauration concernera en priorité, les centres disposant des moyens de conservation les plus adaptés, afin que les travaux de restauration portent leurs fruits, et que les registres, une fois restaurés, puissent être conservés dans de bonnes conditions, indique le communiqué de presse. Pour mener à bien cette mission, La Reluire du Limousin va mobiliser une équipe de 5 personnes. «Pour mener ce vaste projet à bien, les équipes de La Reliure Limousin se sont engagées à former sur place, pendant un mois, une équipe de 5 personnes, recrutées au sein de l’université Gaston Berger à St-Louis, qui enseigne la protection du patrimoine. Les agents de l’état civil assisteront à cette formation, afin de les sensibiliser sur les enjeux de préservation de leur patrimoine.» Une parmi les 5 entreprises qui composent Memorist, La Reliure du Limousin, revendique une expertise avérée dans le domaine de la restauration d’ouvrages anciens.