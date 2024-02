Après six mois de détention, le maire de Thiaroye-Sur-Mer El Mamadou Ndiaye libéré

La Chambre d'accusation a statué ce jeudi sur la demande de la mise en liberté provisoire du maire de Thiaroye-Sur-Mer. Au finish, cette juridiction a tranché en faveur de l'avocat Me El Mamadou Ndiaye. Autrement dit, ce membre de Taxawu Sénégal est désormais libre après six mois de détention. L'information a été confirmée à Seneweb par Me Moussa Sarr, membre du pool d'avocats du maire de Thiaroye-Sur-Mer