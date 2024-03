Après presque 1 an en prison, Babacar Ndiaye de l'ex-Pastef libéré

Inculpé et placé sous mandat de dépôt le 24 mars 2023, Babacar Ndiaye a bénéficié d'une liberté provisoire ce lundi 4 mars 2024, a appris Seneweb de son avocat Me Moussa Sarr. Le vice-coordonnateur national de la Jeunesse patriotique du Sénégal et coordonnateur du département de Pikine, recouvre la liberté après presque un an de détention.