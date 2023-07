Après levée blocus chez Sonko : Seydi Gassama revient à la charge pour la libération des détenus politiques

A la cité Keur Gorgui, toutes les barrières érigées devant chez Ousmane Sonko ont été levées lundi. A la grande satisfaction de Seydi Gassama qui en demande encore… « Après avoir levé le blocus illégal contre la résidence de Ousmane Sonko, leader du parti d’opposition Pastef, le Président Macky_Sall doit ouvrir les portes des prisons et libérer les centaines de prisonniers politiques et d’opinion qui y croupissent », a déclaré, dans un tweet, le directeur exécutif de la section d’Amnesty International (AI) Sénégal. A en croire le droit de l’hommiste, « le Sénégal est aujourd’hui l’un des pays comptent le plus grand nombre de prisonniers politiques et d’opinion en Afrique, une situation jamais connue, même pendant l’ère du parti unique senghorien ».