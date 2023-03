Après le saccage de ses bus, Dakar Dem Dikk déplore des actes “insensés”

Les événements de ce 16 mars dernier ont occasionné un bon nombre de dégâts notamment dans la capitale sénégalaise . Les bus Dakar Dem Dikk ont en effet subi la vindicte des manifestants : trois d’entre eux ont été brûlés et quatre caillassés. À cet effet, Dakar Dem Dikk SA a fait paraître un communiqué dans lequel elle « adresse un message solennel à la jeunesse sénégalaise pour mettre fin à la destruction systématique de ses bus, lors des manifestations » La société regrette et déplore les dommages enregistrés: « Ces actes regrettables et insensés privent aujourd'hui beaucoup de Dakarois de leurs droits fondamentaux à la liberté de circuler mais ont également, des conséquences désastreuses sur l'activité de l'entreprise: chômage, déficit et pénalisation des usagers ». Elle a par la même occasion fait le bilan des dégâts : « Quatre bus caillassés et trois autres totalement calcinés, donc définitivement hors d'usage. » La société a enfin incité à la « protection de notre patrimoine public et à la préservation des moyens de subsistance des travailleurs. » Pour rappel , ce jeudi 16 mars , Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang ont comparu devant le juge pour une affaire les opposant. Dès le début de la journée, des manifestations ont eu lieu et ont provoqué plusieurs dommages. Le leader de Pastef a d’ailleurs été évacué à la clinique Suma Assistance dans la nuit à la suite de quelques complications sur sa santé .