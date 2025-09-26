Après la parution de son ouvrage, “L’Afrique au cœur” : Le Secrétariat Exécutif National de l'Apr félicite le président Macky Sall

Par cette réflexion de très haute facture, tournée vers l'action, le président Macky Sall poursuit son engagement au service de l’Afrique, notamment afin de permettre au continent, de jouer un rôle de premier plan dans la géopolitique mondiale. Il réitère également sa volonté d’œuvrer sans relâche pour la réforme de la gouvernance financière internationale, notamment sur les sujets relevant de la dette, de la sécurité et du climat.



La qualité et la dimension des personnalités présentes ce 24 septembre 2025, à New York, pour la présentation de l’ouvrage, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, confirme s’il en était besoin, l’aura du président Macky Sall, son leadership transformateur et le rôle déterminant qu’il joue dans la géopolitique internationale, au profit notamment du Sénégal, de l’Afrique et du Sud Global.



Abordant la vie du parti, le SEN se réjouit de la libération de Mansour Faye, ancien Ministre et maire de Saint-Louis, incarcéré depuis le 26 mai 2025, sur la base d’une mise en accusation de la majorité politique du PASTEF à l’Assemblée nationale.



Réitérant sa confiance en la justice de notre pays, le SEN félicite les responsables et militants du parti, qui ont mené un combat sans relâche pour la libération de Mansour Faye, tout en s’abstenant de jeter le discrédit sur l’institution judiciaire ou de poser des actes de nature antirépublicaine.



Dénonçant avec constance et détermination, l’acharnement contre les responsables de l’APR, le SEN demande la libération, sans délai, de Monsieur Mouhamedou Ngom dit Farba pour raison médicale, en application des conclusions d’une expertise médicale attestant que son état de santé est incompatible avec le milieu carcéral.



Dans le même élan, le SEN exige la fin de la prise d'otage opérée par le régime du parti-Etat Pastef, des responsables politiques Lat Diop, Maodo Malick Mbaye et Moustapha Diop, ainsi que la libération de tous les détenus d’opinion dont Abdou Nguer, Badara Gadiaga et Jérôme Bandiacky.