Après la coupure de son signal par le CNRA, ITV contre-attaque

L’affaire opposant la RTS au Groupe Emedia est loin de connaître son épilogue. Après la coupure par le Conseil National de la Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) du signal de la télévision du groupe, hier, la direction de la communication de E-media Invest a annoncé une plainte. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le groupe a « fermement condamné cette décision prise par le régulateur d’interdire à sa chaîne ITV de diffuser les matches de la Coupe du monde de football Qatar 2022 ». Le groupe dit être « victime de connivences et de forfaitures » en étant « privé de son droit de retransmission conquis en toute transparence à la suite d’un appel d’offres de la FIFA ». Cet incident risque selon eux de « porter atteinte à l'image » du groupe tout en ruinant « ses performances appréciées par (ses) partenaires économiques et sociaux ». Le groupe Emedia fustige ainsi la décision du CNRA qui selon elle « se rend complice de la dégradation de l'écosystème des médias ». Il déplore, en outre, le « silence étonnant des autorités étatiques ». E-Media entend ainsi engager « un combat de principe » et compte saisir la justice pour « préserver ses droits ».