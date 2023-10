Après 4 mois d’arrêt, les Universités vont reprendre les cours graduellement

Les universités Gaston Berger de Saint-Louis et Assane Seck de Ziguinchor vont renouer à partir de ce lundi. Ainsi, les cours vont reprendre graduellement dans l’ensemble des établissements, après 4 mois d’arrêt. Pour Alioune Diop de Bambey, c’est le 10 octobre prochain. Alors que les universités Ibar Der Thiam de Thiès et El Hadji Ibrahima Niass du Sine-Saloum vont patienter jusqu’en novembre. Pour l’université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio, fermée jusqu’à nouvel ordre, les étudiants vont devoir patienter. Le recteur devrait convoquer cette semaine, le Conseil d’administration avant de réunir ou non le Conseil académique qui va décider de la reprise ou non des cours. A Dakar, la situation est identique. L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar devrait rouvrir ses portes en novembre. Saccagée lors des manifestations de juin dernier, elle a voulu mettre en place des enseignements en ligne, sans succès, vu l’opposition des étudiants.