Après 10 ans de service, le présentateur phare de D-Media démissionne (photo)

Le groupe D-Media de Bougane Guéye Dani vient de perdre une grosse pointure. En effet, ce lundi, le présentateur vedette de la Sen TV, Cheikh Sarr, a décidé de démissionner, après 10 années de service. « Je vous informe par la présente, en ce jour du lundi 12 juin 2023 j’ai pris la décision de démissionner au sein du groupe D-Media après 10 ans de service. Sant na yalla bou wér (Je rends grâce à Dieu). Je remercie toute ma famille et mes collègues de travail. Particulièrement les auditeurs et téléspectateurs. Ande boo giss am na fouko yalla di yamalé diiis na tiiis na, di wane ginaaw ñoo andal 10 ans waayé nii lako yalla beugué. Di baalou ñépp akhe téy baal ñépp. À très bientôt Inchallah. Cheikh sarr votre fidèle animateur », a-t-il annoncé. Pour l’instant, sa destination n’est pas encore connue.