Approvisionnement en moutons : Sonko dépêche un ministre en Mauritanie

Parmi les quinze mesures retenues lors du Conseil interministériel consacré à la préparation de la Tabaski, le Premier ministre Ousmane Sonko a invité le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, en relation avec la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, à échanger avec les autorités mauritaniennes et maliennes pour faciliter l’importation de moutons ainsi qu’avec les autorités gambiennes pour le transit du bétail vers les régions sud du pays. WalfQuotidien informe que Mabouba Diagne s’est rendu en Mauritanie où, souffle le quotidien d’information, à l’issue d’une rencontre avec son homologue et les éleveurs mauritaniens, « un partenariat a été ficelé entre les différentes parties avec des garanties » notamment sur « la gratuité des taxes à la frontière ».