Application des nouveaux prix : Les boutiquiers décrètent 48 heures de grève

Les commerçants détaillants ont prévu de fermer boutique à partir de demain jeudi. La décision a été prise au sortir d'une assemblée générale tenue à Thiès, selon la RFM. Ces boutiquiers disent ne plus pouvoir continuer de vendre à perte, alors que les grossistes ne leur facilitent pas le travail. Les détaillants dénoncent aussi l'attitude des autorités qui veulent les contraindre à appliquer les nouveaux tarifs. Aliou Ba, Président de l'Association nationale des boutiquiers et détaillants du Sénégal, évoque un ''suicide collectif", au vu des nouveaux prix qui n’apportent aucune marge bénéficiaire. Des nouveaux tarifs ont été édictés par le chef de l'État, à la suite des concertations nationales sur la lutte contre la vie chère. Cependant, lors d’une visite de terrain vendredi dernier, le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME a eu à constater quelques difficultés, notamment sur la facturation entre les boutiquiers, les demi-grossistes et les grossistes.