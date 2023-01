Application des 23 mesures : Ce que Mansour Faye a dit aux transporteurs

Pour l’application des 23 mesures du Gouvernement contre les accidents, le ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement reste intraitable. Mansour Faye ne craint point une éventuelle grève dans le secteur des transports, dont certains rechignent de se conformer aux mesures. « A mon avis, il n’y aura pas de grève d’autant plus que les acteurs étaient présents au conseil interministériel », a souligné Mansour Faye dans L’Obs. « Ceux qui ne vont pas s’y conformer verront, naturellement, des sanctions s’abattre sur eux. L’Etat a dit qu’il faut appliquer, nous allons appliquer », a-t-il poursuivi. Pour l’application des 23 mesures contre les accidents, le Gouvernement est en train de préparer les textes appropriés. Selon le ministre, les arrêtés sont pratiquement bouclés. Les décrets aussi sont pris pour rendre effectives les mesures annoncées lors de cette réunion du Conseil interministériel. « Il faudrait que ces mesures soient appliquées, toute la population y adhère, l’Etat, qui ne fléchit jamais, va se donner les voies et les moyens pour leur application. On peut toujours, selon les contestes essayer de gérer les situations. Et en cas de réticences, ceux qui ne vont pas s’ conformer verront, naturellement, des sanctions tomber s’abattre sur eux.