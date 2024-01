Appel du Parquet : Pape Sané renvoyé au 25 janvier

Pape Sané retient son souffle. Le dossier du chroniqueur de Walf Tv, évoqué hier jeudi, 19 janvier, par la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar, a été renvoyé au 25 janvier prochain. Libération, qui donne l’information, précise que la chambre statuera sur l’appel du ministère public contre l’ordonnance du Doyen des juges. Pour rappel, Pape Sané a été inculpé par le juge d'instruction du 1er cabinet, Maham Diallo. Le chroniqueur de Walf Tv a, toutefois, échappé de justesse à la prison. Et pour cause, il a été placé sous contrôle judiciaire par le Doyen des Juges, le 20 novembre dernier, pour diffusion de fausses nouvelles mais aussi actes et manœuvres de nature à troubler l’ordre public. Le parquet réclamait le mandat de dépôt dans son réquisitoire introductif.